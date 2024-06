Cristante è l'opzione a sopresa del ct. Folorunsho spera: "Gioco anche in porta"

Luciano Spalletti non si sbottona, non riferisce nemmeno l'eventuale rigorista: "Scamacca, Retegui, Dimarco. Poi Calafiori e Jorginho. Uno di questi". Non è il caso di chiedere la formazione anti-Spagna. [...] Cerchiamo di capire, interpretare. Lucio vuole la stessa partita giocata contro l'Albania. Quindi, stesso undici di sabato scorso. Con Barella ad aggiungere ai quattro offensivi, Chiesa, Frattesi, Pellegrini e Scamacca. [...]

Ci sta una variante, Cristante. Per contrastare col fisico le mischie in area, se la Spagna dovesse tenere per troppo tempo il pallino del gioco. Bryan può essere un cambio o un titolare (al posto di Frattesi). In conferenza stampa è venuto Folorunsho, pure lui utile a partita in corso perché come Cristante ha quella "scocca" di cui spesso parla il tecnico. [...] "Se penso che un anno fa ero a giocare uno spareggio di serie B e oggi sono qui, non ci credo. Sono felice a disposizione". [...]

(Il Messaggero)