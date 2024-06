Countdown Dybala tra clausola e Trigoria

Mai come quest’anno probabilmente Paulo si è goduto le vacanze insieme alla famiglia, agli amici, alla futura moglie ritrovando quella serenità smarrita dopo la mazzata dell’esclusione dalla Coppa America. […] Tra meno di una settimana Dybala sarà a Roma. Si è allenato tanto in questo ultimo periodo in Argentina con il suo staff personale ma vuole rimettersi a lavo rare al Fulvio Bernardini ancor prima del raduno fissato per 1’8 luglio. In questo modo avrà anche occasione di incontrare per la prima volta Florent Ghisolfi con cui non ha ancora parlato, per discutere del presente e del futuro. Insomma, una chiacchierata per capire. Paulo ha voglia di Roma, di sentirsi importante e di aiutare De Rossi.

(Corsport)