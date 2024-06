Costa Rica per Smalling. In tanti a Ibiza

Ultime due settimane di vacanza prima di ritornare nella Capitale e mettersi a disposizione della Roma tra il 6 e il 7 luglio per le visite mediche di idoneità sportiva e 1'8 luglio invece por il via al raduno e la prima fase della preparazione estiva al Fulvio Bernardini. E allora i giocatori sono ancora sparsi per il mondo insieme alle famiglie e gli amici, per rilassarsi, divertirsi e ammirare posti magnifici. Come Smalling che insieme alla famiglia ha deciso di esplorare il Costa Rica in lungo e in largo, tra magnifici paesaggi, parchi naturali e riserve mozzafiato. (...) Bove si sta divertendo a Ibiza, stessa moda di Karsdorp a Angelino.

(corsport)