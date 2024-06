Costa, Pisilli, Mannini e Oliveras sperano nella chiamata di DDR. Guidi, futuro in sospeso

« Non voglio che si ripetano casi come quelli di Frattesi e Calafiori che erano nostri e li abbiamo persi, questa cosa non mi va giù». Una frase, quella pronunciata qualche settimana fa da Daniele De Rossi, che accende una luce sui giovani del settore giovanile di Trigoria, in particolare quelli della Primavera, che venerdì scorso a Firenze ha perso la finale scudetto per 3-0 contro il Sassuolo. DDR aveva depennato dalla lista dei convocati per l'amichevole di Perth tutti quei calciatori che durante la stagione si erano affacciati in prima squadra: da Pagano a Cherubini, passando per Joao Costa, Mannini, Oliveras e Pisilli, quest'ultimo lodato pubblicamente dal tecnico nel giorno della sua prima conferenza stampa. (...) Da valutare c'è anche la posizione di Federico Guidi: il tecnico dopo la partita ha risposto così a chi gli chiedeva del suo futuro: «E una domanda da un milione di dollari, non ho avuto modo di parlare con la società, ne parleremo nei prossimi giorni».

(corsera)