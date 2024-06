Coppe in tv, nessuna gara delle italiane sarà in chiaro

Le italiane che parteciperanno alle coppe europee - Champions, Europa e Conference League - saranno trasmesse soltanto su Sky e Now. Ad eccezione della gara del mercoledì che resta su Amazon Prime. Per i tifosi delle nostre squadre (e cinque saranno impegnate nella massima competizione continentale) non ci saranno dunque partite in chiaro, né su Tv8 né su altri canali. [...]

Come riporta Il Sole 24 Ore, i match delle tre coppe europee non saranno condivisi con altri broadcaster. Cifre ufficiali non ne sono mai state date, ma le indiscrezioni circolate nel 2023, anno di assegnazione, "segnalavano un esborso sui 660 milioni per i diritti televisivi per il prossimo ciclo triennale dal 2024 al 2027", ha aggiunto il quotidiano di Confindustria. [...]

