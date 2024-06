Conferme inglesi: Friedkin-Everton, trovato l'accordo

In attesa di sapere se dal calciomercato arriverà Alvaro Morata, i tifosi della Roma sono stati informati da Sky Sport UK e dalla BBC che il Friedkin Group avrebbe trovato l’accordo con Farhad Moshiri (proprietario del 94% delle azioni) per il passaggio del pacchetto di maggioranza dell’Everton. (...) I Friedkin trovano una società penalizzata per inadempienza al Fair Play Finanziario, ma salva dopo una rimonta nella seconda parte di stagione. (...)

L’Everton traslocherà dallo storico Goodison Park al nuovo stadio nella stagione 25-26. L’impianto, il cui costo è arrivato a quasi 900 milioni di euro, che sarà uno degli 8 stadi del campionato europeo, ha riqualificato la zona nord dei docks di Liverpool. I Friedkin, proprietari della Roma e del Cannes (quarta serie francese), arrivano così a un «polo calcistico» fatto di sinergie tra i vari campionati. Nei giorni scorsi, la Ceo Lina Souloukou ha garantito ai tifosi che la Roma resta il centro degli interessi calcistici dei Friedkin, rassicurando molti però non tutti. Mercato: su Morata c’è da segnalare il «dispetto» del Fenerbahce di Mourinho, che si è intromesso nella trattativa per il centravanti spagnolo in rotta con l’Atletico Madrid. La clausola rescissoria da 12 milioni di euro è allettante e lo Special One è un vecchio estimatore di Morata, che l’anno scorso era in cima alla lista dei desideri giallorossi. Per finanziare l’operazione, la Roma spera di cedere Abraham al Tottenham o al West Ham. Da ieri, sui social, è apparso anche il nome dell’Everton. Abbonamenti: superata quota 20 mila rinnovi. Ritiro precampionato, a partire dall’8 luglio: prime tre settimane a Trigoria e poi una parte in Gran Bretagna.

(corsera)