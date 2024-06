Como su Belotti. Dybala dice no all’Arabia Saudita

(...) Potrebbe nascere un Como grandi firme nella prossima stagione. La neopromossa lombarda, infatti, è al lavoro per rinforzarsi in tutti i reparti: per il centrocampo proposto un annuale a Stefano Sensi (in scadenza con l'Inter); mentre per l'attacco piace Andrea Belotti. Il Gallo è tornato alla Roma dalla Fiorentina, ma non sembra essere al centro dei progetti di De Rossi e così potrebbe fare di nuovo i bagagli. (...) Infine Paulo Dybala ha declinato una ricca proposta da triennale da 20 milioni a stagione ricevuta dagli arabi dell'Al Nassr. La Joya non appare interessata a trasferirsi nel campionato saudita al fianco dell'ex partner d'attacco juventino Cristiano Ronaldo (ieri doppietta col Portogallo: tocca quota 130). In fondo i soldi non comprano tutto. C'è chi dice no...

(tuttosport)