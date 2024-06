Como, il Gallo ha detto sì: Belotti da Fabregas. Alla Roma 4 milioni più bonus

Titolo: Andrea Belotti al Como. Sottotitolo: la voglia di ricominciare. Si è praticamente definito il primo colpo di questa sessione di mercato non ancora ufficialmente aperta. Dal 1° luglio si po tranno depositare i contratti; uno dei primi che arriverà sul tavolo della Lega sarà proprio quello del Gallo. Il Como ha scelto un nome "pesante" come presentazione di una stagione particolare, che lo vede ritornare in Serie A dopo 21 anni. Così come per Belotti, la piazza lariana è la più adatta per tornare a essere protagonista. La chiusura dell'affare è arrivata nella giornata. (...) Quattro milioni più uno di bonus che andranno nelle casse dei Friedkin non sembrano nemmeno troppi. (...)

(gasport)