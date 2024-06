Colpo Roma: vicino Le Fée del Rennes

LEGGO (F. BALZANI) - Si chiama Enzo, e il cognome lo ha preso dalla mamma: Le Fée. La Roma ha individuato un altro obiettivo a centrocampo dopo aver visto sfumare Koné. Si tratta del 24enne del Rennes, che per metà di questa stagione ha giocato con Matic e che ha avuto un'infanzia difficile. Il papà si è suicidato nel 2021 dopo 10 anni in carcere. Le Fée lo ha visto praticamente solo nella sala colloqui, ma nel frattempo ha trovato gioia nel calcio. Ghisolfi lo conosce dai tempi del Lorient, quando Enzo si è fatto notare per la capacità di inserimento che lo hanno portato a 5 gol e 5 assist. In estate il passaggio al Rennes per 20 milioni, e qualche problema di ambientamento. C'è già l'accordo col giocatore che guadagna "solo" 1 milione. Ora c'è da trattare con Massara: la Roma offre 15 milioni, ne serve qualcuno in più. L'alternativa è Gabriel Sara del Norwich.