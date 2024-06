Colpo Friedkin. Dopo Roma e Cannes sbarca in Premier: intesa per l'Everton

Ci siamo. Dan Friedkin, proprietario della Roma e del Cannes, ha il 94% dell’Everton in mano. E oggi deve spingere solo il pallone in rete a porta vuota. Ovvero concludere l’affare dopo aver già raggiunto un accordo di massima con l’attuale patron del club di Liverpool, Farhad Moshiri, sulla base di un’offerta (accettata) di 475 milioni di euro. (...) Al termine di una trattativa «veloce e trasparente», Moshiri ha ritenuto il progetto dei Friedkin «il più serio e credibile» sotto l’aspetto finanziario e degli impegni futuri: i quasi 4 anni maturati alla guida della Roma hanno evidentemente pesato sulla scelta del proprietario iraniano di preferire l’acquirente giallorosso rispetto agli altri pretendenti al club. Firmando oggi l’atto d’acquisto dell’Everton, Friedkin rileverà il pacchetto di maggioranza tramite la Blue Heaven Holdings Limited: il restante 4,6% sarà flottante, detenuto da azionisti minori, e l’1,3% rimarrà in capo alla società dell’ex presidente Bill Kenwright. (...) E proprio attorno al nuovo impianto dell’Everton ruota il progetto di Friedkin. Se a Roma restano dei nodi da sciogliere per lo stadio di Pietralata (accolto in settimana il ricorso di un residente per bloccare gli scavi nell’area interessata), a Liverpool il nuovo impianto in costruzione al molo Bramley-Moore sarà inaugurato nella stagione 2025-26 ed è già stato selezionato per l’Europeo 2028. È chiaro come per i Friedkin lo stadio di proprietà costituisca un generatore di ricavi per spingere più su il club, come del resto avverrà anche in Francia a Cannes, dove il Pierre De Coubertin sarà ristrutturato in attesa che la squadra salga di categoria. Quella che sta per nascere, dunque, è una multiproprietà sotto il segno del tycoon, che abbraccia tre nazioni. E che a Roma potrebbe favorire presto anche l’acquisto di elementi di peso sul mercato: da Morata e Chiesa, tutto è possibile ormai nel mondo di Dan.

(Gasport)