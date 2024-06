Cinque reti al Milan nel test in Australia

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una prestazione orgogliosa della Roma che batte per 5-2 il Milan e chiude la stagione archiviando anche l'amichevole di Perth. Davanti a più di 56mila spettatori dell'Optus Stadium De Rossi scende in campo con un undici titolare di livello. Svilar in porta, con Ndicka, Smalling e Huijsen in difesa, Llorente e Angeliño sugli esterni. Il centrocampo è composto da Aouar e Bove, mentre l'attacco è affidato a Dybala, Baldanzi e Abraham. Il match si sblocca poco prima della mezz'ora con Baldanzi che sfrutta un intervento non ottimale di Sportiello, che regala il primo gol in giallorosso all'ex Empoli. Poco dopo arriva il pareggio di Theo con un ottimo tiro da fuori area, mentre nel recupero la Roma è di nuovo avanti grazie ad Abraham. Pioggia di reti nel secondo tempo, dove entrambe le squadre cambiano molto. Prima Angeliño, poi Okafor che prova ad accorciare ed intine Dybala e Azmoun a rendere più tondo il risultato. Stagione romanista che si conclude così con una vittoria. Al termine della gara ha parlato Chris Smalling, che ha indossato la fascia da capitano, ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Siamo contenti, è stata una bella partita con tanti gol, ovviamente non c'erano punti in palio o una coppa, ma volevamo essere sicuri che i tifosi avessero qualcosa per cui essere orgogliosi. Ora è il momento di fermarci, ci ricaricheremo per la prossima stagione».