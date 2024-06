Chiesa-Roma: ecco il primo appuntamento

Tra Roma e Chiesa è tempo di un primo appuntamento. Conoscitivo, per capire se può scattare un feeling tecnico, tattico ed economico. Per valutare se approfondire la frequentazione e se potrà scattare la scintilla. Così la prossima settimana Fali Ramadani, l’agente dell’attaccante bianconero, sbarcherà nella capitale per incontrare Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo della Roma ma vecchia conoscenza del procuratore sportivo che cura gli interessi di Jeremie Boga che ha portato dal Sassuolo al Nizza una stagione fa. Ramadami, registrato l’interesse - seppur indirettamente - da parte del club giallorosso, ha così deciso di incontrare il dirigente francese per capire la reale disponibilità a intavolare una eventuale operazione. [...] Daniele De Rossi continua a lavorare sul mercato e a pianificazione l’estate insieme a Ghisolfi che da Nizza ha portato Simone Ricchio per sostituire il dimissionario Gombar come responsabile del settore giovanile. A Trigoria il lavoro è continuo nonostante la fine della stagione, e dalle sale del Fulvio Bernardini si studia la nuova Roma. Il tecnico vorrebbe che ne facesse parte anche Chiesa, un ragazzo che stima tanto per le sue qualità tecniche ma anche per la sua funzionalità tattica negli schemi che sta studiando. Lo ha conosciuto durante gli Europei del 2021, ha mantenuto i rapporti in questi anni e l’abbraccio tra i due dopo Roma-Juventus ne è la dimostrazione. Insomma, l’ex Fiorentina per De Rossi sarebbe un grande colpo per le sue idee calcistiche, ma è pur consapevole che la trattativa per tutto ciò che abbiamo raccontato non sarebbe affatto semplice. Ma mai dire mai, l’appuntamento tra le parti è fissato: non scatterà il colpo di fulmine, ma chissà che non possa esserci anche un secondo appuntamento.

(Corsport)