Chiesa primo obiettivo per l'attacco. Il calciatore ha aperto ai giallorossi

Prosegue a fuoco lentissimo la trattativa tra la Roma e Federico Chiesa. E' lui l'obiettivo principale del calciomercato giallorosso. [...] Martedì è andato in scena l'incontro tra l'agente del calciatore, Fali Ramadani, il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi e la Ceo del club Lina Souloukou. [...] Una riunione da cui è uscita una certezza: l'arrivo di Federico Chiesa nella Capitale è possibile. L'agente ha aperto ai giallorossi, comunicando la disponibilità al trasferimento del suo assistito. [...]

Ma servirà del tempo per sbloccare l'affare di mercato. E i perché sono tanti. Chiesa vuole giocarsi al massimo delle proprie possibilità l'Europeo in Germania. Senza distrazioni dal mercato, concentrandosi unicamente sul campo. [...] E se l'impegno europeo potrebbe rallentare l'assalto della Roma al 26enne, i costi dell'operazione potrebbero fare altrettanto. [...] La valutazione dei bianconeri è alta: 40 milioni di euro. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2025. [...] Il colloquio con Motta delle prossime settimane farà maggiore chiarezza. Solo allora potrà partite concretamente l'assalto della Roma. [...]

(la Repubblica)