Chiesa e i suoi fratelli: la lista di Ramadani da studiare con Ghisolfi

Federico Chiesa si appresta ad essere il tormentone di mercato delle prossime settimane. O così sperano dalle parti di Trigoria, il che darebbe sostanza all'interesse manifestato nelle ultime settimane per l'attaccante della Juventus. [...] I bianconeri sono pronti a sacrificare il 26enne ma vogliono farlo alle loro condizioni. Una forbice tra domanda e offerta (nelle idee) ancora troppo ampia per la Roma. [...] Il procuratore ha già fissato un appuntamento a Castelvolturno con Manna e a Trigoria con Ghisolfi, proprio per parlare dell'attaccante bianconero.

Nelle chiacchierate romaniste si cercherà di capire anche qual è lo spazio di manovra dei giallorossi per altri due calciatori della sua scuderia. Il terzino 19enne dello Sporting Ivan Fresneda, profilo giusto per la fascia destra: giovane, di talento e economicamente sostenibile (prezzo attorno ai 10 milioni). E Simon Banza, attaccante 27enne del Braga. [...] Il rapporto tra Ramadani e Ghisolfi è profondo dopo le tante operazioni portate a termine negli anni. Ultima in ordine di tempo quella di Jeremie Boga, acquistato a luglio scorso dall'Atalanta per il suo Nizza. Questa estate potrebbe toccare a Chiesa, ma le incognite, almeno a inizio giugno, sono tante. [...]

(la Repubblica)