Chiesa, duello Roma-Napoli

Fali Ramadani è in arrivo in Italia e le dirigenze di tre diverse squadre sono in attesa di incontrarlo. Rappresenta gli interessi di Federico Chiesa, una delle stelle della Italia di Spalletti. […] Ramadani è atteso a Trigoria per incontrare Ghisolfi, determinato ad accontentare De Rossi che stravede per il bianconero. Certo prima di accaparrarsi l'attaccante i capitolini dovrebbero far cassa cedendo una delle tante pedine in esubero così da investire i 25 milioni necessari. Poi l'agente di Chiesa ascolterà la proposta di Giovanni Manna: l'esterno è certamente uno dei profili suggeriti da Antonio Conte.

(Corsera)