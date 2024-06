Cercasi centravanti. Pinamonti, Dia, Belotti, Petagna: è caccia aperta agli uomini gol

C'è chi vive da separato in casa, chi è retrocesso in B, chi era in prestito e adesso deve tornare alla base: sono quei giocatori, nello specifico attaccanti, che per necessità o scelta cambieranno aria. [...] E' un incognita la situazione di Andrea Belotti. Il prestito (secco) di sei mesi alla Fiorentina è scaduto e l'ex attaccante della Nazionale tornerà così a Roma, dove ha un altro anno di contratto a 2,8 milioni netti più bonus. Anche per questo nella Capitale cercheranno di trovargli una sistemazione.

Il fatto che nel 2022 sia arrivato a parametro zero facilita la missione dei giallorossi, ma lo stipendio, alto per le formazioni di fascia medio-bassa, non aiuta il suo trasferimento. Comunque, dopo una carriera spesa in Italia, a 30 anni può essere la volta buona per un'esperienza all'estero. Altrimenti, come soluzione last-minute, potrebbe esserci anche qui una neopromossa, anche se in quel caso la Roma dovrebbe pagare parte dello stipendio per rendere l'eventuale operazione sostenibile. [...]

(gasport)