C’è Dallinga nel casting per la punta

Le idee sono tante, le certezze su chi sarà il prossimo centravanti della Roma invece sono ancora poche. Perché Ghisolfi e De Rossi non vogliono sbagliare il giocatore che andrà a occupare il posto da titolare. E allora se il nome preferito resta naturalmente e inevitabilmente Jonathan David, Ghisolfi sta cercando di mostrare tutta la sua creatività anche scandagliando il mercato francese. Dallinga è un profilo che in questa stagione ha realizzato diciannove gol, di questi quattro in Europa League trovando la gloria due volte con il Liverpool. Giovane, già esperto nelle competizioni europee e pronto al grande salto di qualità. Nonostante l’altezza è veloce, dinamico, sa trattare bene il pallone e approfittare delle palle vaganti. Quattordici gol segnati all’interno dell’area di rigore, sei di testa. Quanto costa? Non meno di venti milioni di euro, ma neanche troppo di più.

(Corsport)