Casting esterni. Chiesa la priorità

IL TEMPO (L. PES) - Una zona del campo che ha bisogno di benzina dopo anni di sofferenza. Una richiesta specifica del tecnico che ha bisogno di corsa e fisicità sugli esterni dove da subito ha trovato lacune importanti nella rosa giallo-rossa. Il mercato di Ghisolfi deve ancora decollare, ma una cosa è certa: la Roma ha bisogno di esterni. Sia difensivi che offensivi, tra addii e rinforzi urgenti sarà la zona del campo più trafficata. La conferma di Angelino e il sogno Bellanova (per il quale il Torino parte da una cifra vicina ai 25 milioni), con Doué sullo sfondo, per quanto riguarda l'area arretrata, ma gli investimenti più ingenti ci saranno in attacco. Federico Chiesa è in cima alla lista dei desideri di De Rossi. L'azzurro sarebbe l'ala sinistra ideale per lo scacchiere tattico dell'ex centrocampista. Ma dopo l'incontro con l'entourage dell'ex viola, il tutto è stato rinviato a dopo l'Europeo, quando la situazione sarà più serena anche per il ragazzo che non ha in-tenzione di rinnovare con la Juve. Una delle altre piste sondate porta il nome di Rodrigo Riquelme dell'Atletico Madrid, che dopo il prestito al Girona ora potrebbe lasciare di nuovo i Colchoneros. La richiesta del club del ds Berta però è alta, e questo frena indubbiamente la volontà di affondare. Ma tanto delle possibilità di spesa della Roma passa dalle cessioni, che potrebbero accrescere non poco. Nessun passo avanti sul fronte Belot-ti-Como (c'è l'accordo tra i club per 4 milioni più 1 di bonus) , mentre si continua a lavorare sul possibile addio di Bove in direzione Inghilterra. Sondaggi anche per Zhegrova del Lille (anche lui costoso e che da inizio mercato è nella lista dei preferiti per il mercato) e qualche chiacchierata per capire il futuro di Politano a Napoli, ma ancora a Trigoria, Chiesa a parte, non è stato individuato il colpo giusto per accontentare l'allenatore. Nel frattempo Dan Friedkin, come riportato in Inghilterra, ha otte-nuto l'esclusiva per l'acquisto dell'Everton. L'azionista di maggioranza, Farhad Moshiri, è pronto a lasciare il timone al presidente giallorosso.