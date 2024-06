Caso Pellgrini: «La escort ha mentito»

Svolta nel caso di accuse di staiking nei confronti di Lorenzo Pelle-grini, capitano della Roma e centrocampista della Nazionale Italiana. II centrocampista sarebbe stato accusato ingiusta-mente da una escort romena di averla perseguitata. La donna, una ventiquattrenne, e il calciatore, infatti, non si sono mai conosciuti. Tra loro non c'è stata neppure una stretta di mano. È questo quanto è emerso neffindgesta dei carabinieri che, nella giornata di martedì, hanno eseguito una perquisizione casa della donna che risiede nella città di Panna,acquisendo il suo cellulare. La 24etme ora è iridagata con le accuse di calunnia e diffamazione. (...) Una vicenda torbida e dai contorni non ben definiti su cui ha indagato la procura di Parma. Il capitano del-la Roma era piombato nella bufera, messo sotto accusa per stalking. Le denunce della ragazza erano state presentate a Roma, Parma e Avezzano. Il sospetto è che si potesse celare una tentata estorsione rispetto alla quale il calciatore azzurro, esasperato, potesse cedere e pagare. (...)

(Il Messaggero)