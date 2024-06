Candela: “Roma, fidati di Ghisolfi ma prendi Icardi”

CORSERA - (...) Vincent Candela, francese di nascita e romano d'adozione, campione d'Italia con la Roma, del mondo e d'Europa con la Francia, è la persona che meglio di tutti può decifrare la squadra franco-romana che sta nascendo. "Punto sulle capacità di Ghisolfi , ma non solo su di lui. De Rossi è la garanzia che il primo pensiero sarà per la Roma, e in passato non è sempre successo" dice Candela.

Cosa pensa del nuovo uomo-mercato?

"Le aspettative su Ghisolfi sono tante, ma le fondamenta sono fatte da società, d.s. e allenatore. E' importante cooperare, non pensare ai propri interessi ma al bene della Roma. e negli ultimi tempi non sempre è successo perché ognuno pensava al proprio conto".

La Roma è da rifondare?

"Siamo già un po' in ritardo, ma il nuovoi direttore pè arrivato da poco., Mi aspetto che Daniele, Ghisolfie la società sappiano come gestire i soldi. De Rossi avrà fatto le sue richieste, partiranno in tanti. Sono curioso di capire su chi andremo a puntare".

Lei da dove partirebbe?

"I giocatori più importanti da prendere sono il centravanti e il difensore centrale. Mi aspetto che li prendano il prima possibile. Il centravanti deve garantire 20 gol, e uno come Icardi è una garanzia. Spero che Ghisolfi riesca a portare un giovane pronto per il campionato italiano, un 19 enne. Non mi aspetto Leao ma che trovi un nuovo Leao".

(...)