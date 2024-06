Cama da urlo: la Roma U17 vola in finale

[...] Sul neutro di Ancona, la Roma Under 17, campione in carica, ha superato la Juventus in rimonta nella semifinale con il punteggio di 2-1. Ci sono voluti i supplementari e il brivido della traversa scheggiata da Barido in extremis. Domani sera i baby giallorossi sfideranno l'Empoli per lo scudetto. Sarà la terza finale per il vivaio di Trigoria dopo quelle perse dalla Primavera e dall'Under 18.

La Juventus si è portata in vantaggio al primo tiro in porta, arrivato con la girata nello stretto di Leone. L'undici di Falsini però ha alzato i giri nella ripresa, ha creato un'infinità di pericoli dalle parti di Radu, superato poi dal colpo di testa di Nardin. [...] Nel recupero del primo tempo supplementare un'incursione di Cama ha risolto la pratica: tiro potentissimo e pass in tasca. [...]

(corsport)