Dopo l'esperienza all'Aston Villa, Nicolò Zaniolo è rientrato al Galatasaray dove però sembra soltanto di passaggio. Negli ultimi giorni si sono infittite le voci di un possibile ritorno in Italia, con Atalanta e Fiorentina pronte ad accoglierlo. Un desiderio che proprio l'ex attaccante della Roma ha reso esplicito in un'intervista: "L'ho detto al mio agente, Claudio Vigorelli, e lo sa anche il Galatasaray: voglio tornare in Serie A. Una soluzione si troverà, sono ottimista".

(Gasport)