Calciomercato Roma: addio Spinazzola, sarà svincolato. Ci pensa il Napoli

Leonardo Spinazzola tra poco più di due settimane sarà un calciatore svincolato vista la scadenza al 30 giugno del suo contratto con la Roma. Sull'esterno potrebbe tuffarsi anche il Napoli che, con l'arrivo di Antonio Conte, sta cercando nuovi giocatori di fascia. Oltre a Spinazzola, piace anche Dedic del Salisburgo.

(Gasport)

Tra sedici giorni si chiude ufficialmente la stagione, ma di fatto l’avventura di Leonardo Spinazzola con la Roma è già terminata. Il club giallorosso ha infatti deciso ufficialmente di non rinnovare il contratto all’esterno di Foligno, arrivato in scadenza e pronto a svuotare l’armadietto del Fulvio Bernardini appena rientrerà dalle vacanze con la famiglia a Dubai. La notizia ha lasciato un po’ di amaro in bocca al trentunenne ex Juventus, soprattutto perché ormai Roma significa casa. [...] Qualcuno all’interno della rosa ha provato a convincere il gruppo dirigenziale a rinnovare il contratto del terzino, ma ormai Ghisolfi e Souloukou, sotto anche l’input delle strategie dettate da Friedkin, avevano preso la decisione: Spinazzola, over trenta e con una certa propensione agli infortuni, non può più essere un asset per il club. [...]

(Corsport)