Calciomercato: Lukaku vicino al Napoli

Romelu Lukaku si avvicina al Napoli: il centravanti belga è la prima scelta di Antonio Conte per il suo nuovo corso con la maglia azzurra, De Laurentiis e il ds Manna sono al lavoro per accontentarlo. [...] Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo alla società di De Laurentiis, l'accordo sarebbe stato già trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con uno sconto quindi rispetto ai 38 inizialmente richiesti. L'operazione va definita in ogni dettaglio, ma la strada è tracciata, Lukaku sarà l'erede di Osimhen. [...]

(repubblica.it)

