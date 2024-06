Caccia al trequartista, due nomi: O'Riley e Suslov

La Roma del futuro passa dal profilo di un centrocampista con i gol in canna. Un uomo che corre, capace di saltare l'uomo e di vedere la porta. [...] I nomi in vetrina sono due: Tomas Suslov dell'Hellas Verona e Matt O'Riley del Celtic. [...] Suslov, 22 anni, un passato in Olanda, è stato un perno del Verona che ha raggiunto la salvezza contro pronostico. Lo slovacco ha dato una mano concreta alla causa con 3 gol e 5 assist. [...] E poi c'è O'Riley, 23 anni, un nome rilanciato da Sky Sport Uk, che ha chiuso la stagione con 19 gol e 18 assist complessivi giocando in un campionato non di prima fascia come quello scozzese. [...]

Suslov e O'Riley sono nella lista dei desideri di De Rossi e Ghisolfi anche perché possono giocare in tandem con Dybala sia nella versione del doppio trequartista o nel modulo che prevede una sola punta. [...] Nell'incontro andato in scena con Ramadani si è parlato di Banza, centravanti del Braga. Nel mirino c'è pure Dallinga del Tolosa. Piace Omorodion, punta di proprietà dell'Atletico Madrid che ha passato l'ultima stagione in prestito all'Alaves. Costa tanto, però. La valutazione del ventenne è di 35-40 milioni. [...] Capitolo terzini: si monitorano Fresneda dello Sporting Lisbona, Tiago Santos del Lille e Doué del Rennes.

(corsport)