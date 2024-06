Bove più Zalewski: la Roma prima cerca plusvalenze

Se è vero che De Rossi nelle settimane scorse ha dichiarato di non voler perdere calciatori cresciuti nel settore giovanile come Frattesi e Calafiori [...] è altrettanto vero che la necessità di Ghisolfi di monetizzare alcune cessioni per fare mercato potrebbe portare alla perdita di altri due prodotti del vivaio, cioè Bove e Zalewski. [...] Se dovessero arrivare delle offerte, a Trigoria le prenderebbero in considerazione, ma senza "svendere". Bove è valutato 18-20 milioni di euro, da considerare come plusvalenza. Piace in Premier, campionato adatto alle sue caratteristiche. [...] In alternativa potrebbe essere inserito dalla Roma come contropartita per arrivare ad altri obiettivi di mercato. [...]

Discorso simile per Zalewski, che rispetto al compagno di squadra ha il vantaggio di poter sfruttare la vetrina dell'Europeo che sta giocando con la Polonia. [...] A destra si sta monitorando Emil Holm, di proprietà dello Spezia che rientrerà dal prestito all'Atalanta. Si parte da una valutazione di una decina di milioni. [...] Ieri alle ore 16 è iniziata una nuova fase di vendita degli abbonamenti, sempre riservata ai vecchi abbonati: tantissimi i tifosi in coda virtuale. L'obiettivo è raggiungere le 40mila tessere dello scorso anno.

(corsera)