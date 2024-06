Beste e Fresneda, spinta sulle fasce

La Roma è a caccia di rinforzi e uno dei nomi monitorati con maggiore attenzione è Jan-Niklas Beste. I media tedeschi parlano di offerta imminente dei giallorossi, mentre il presidente dell'Heidenheim ha aperto alla cessione in caso di una buona proposta (12/15 milioni). L'esterno sinistro ha messo a segno 8 reti e 13 assist e ama anche spostarsi a destra per rientrare e calciare, inoltre tira le punizioni e batte gli angoli. Se si parla di esterni è impossibile non citare i contatti con Ramadani, con il quale si è parlato non solo di Federico Chiesa, ma anche di Jeremie Boga e Ivan Fresneda. Il terzino spagnolo dello Sporting è un profilo che piace come vice titolare, mentre la pista Bellanova potrebbe raffreddarsi a causa dell'elevata richiesta economica del Torino (25 milioni). Ne chiede circa 10 in meno il Lille per Tiago Santos, altro giocatore seguito dai giallorossi come Desiré Doué del Rennes e il centravanti Simon Banza del Braga.

(corsport)