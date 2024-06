Belotti ha rifiutato il Como: prime grane per Ghisolfi

Cominciano le prime grane di mercato per Florent Ghisolfi. Il nuovo ds francese aveva infatti chiuso con il Como il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Belotti per 4,5 milioni di euro, ma il rifiuto del Gallo ha fermato l'operazione. [...] Belotti, al momento, ha idee differenti da quelle della Roma. Il centravanti, arrivato due estati fa a parametro zero dopo essersi svincolato dal Torino, il prossimo anno vorrebbe giocare in una squadra che disputi le coppe europee, e quindi aspetta la Fiorentina. [...] Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni di un interessamento del Betis Siviglia, ma per ora l'unica proposta concreta arrivata a Trigoria è quella del Como. [...]

Il Gallo è solo il primo di una squadra di esuberi che Ghisolfi dovrà piazzare, quasi tutti calciatori che a causa dell'ingaggio elevato faranno fatica a trovare una collocazione. In difesa in uscita ci sono Karsdorp, Kumbulla e Smalling. [...] Smalling (4.5 lordi) potrebbe finire in Arabia e fare spazio a Hummels, un profilo simile a quello dell'inglese per età (ha un anno in più) e per ingaggio ma con più garanzie fisiche, certificate dalle 40 presenze (e 4 gol) nell'ultima stagione con il Borussia Dortmund. [...] Non sarà difficile trovare una collocazione a Darboe, di ritorno dal prestito dalla Sampdoria. [...] Più difficile sistemare Solbakken e Shomurodov. [...]

(corsera)