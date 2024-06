Belotti, duello tra il Como e il Parma

Il Como ha voglia di stupire con colpi suggestivi in attacco. Così, dopo i primi sondaggi delle scorse settimane, il club di Cesc Fabregas ha deciso di intensificare i contatti con Andrea Belotti di proprietà della Roma. Il Gallo, che tornerà alla base dopo il prestito alla Fiorentina, fa parte di un gruppo ristretto di nomi per il reparto avanzato ed è quindi tra i preferiti della dirigenza della società neopromossa. Non solo Como: l’ex Torino è finito anche nel mirino del Parma, che la aveva cercato pure in passato. C’erano stati infatti contatti prima del trasferimento dell’attaccante alla Roma, ma all’epoca Belotti non voleva scendere in B. Adesso, a distanza di due anni, lo scenario è cambiato perché sia il Parma sia il Como hanno appunto voglia di stupire. E il Gallo sarà uno dei protagonisti del valzer dei centravanti. (...)

(corsport)