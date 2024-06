Bellanova, si può. Ma per l'azzurro servono 20 milioni

Dritta su Raoul Bellanova. L'obiettivo primario della fascia destra della Roma è il terzino di proprietà del Torino, impegnato attualmente con l'Italia all'Europeo. Il club giallorosso ha presentato una prima offerta di 15 milioni, rifiutata dal club granata. Per il presidente Cairo la valutazione del calciatore è tra 20 e 25 milioni di euro. Possibilmente cash. Una disponibilità che la Roma attualmente non ha, in attesa della cessione dei suoi pezzi da novanta. Da Abraham a Bove, passando per i tanti esuberi di rientro a Trigoria. (...) Parallelamente si continua a lavorare anche per rinforzare l'attacco. Federico Chiesa resta il primo obiettivo, ma dopo l'incontro tra Ghisolfi e il suo agente della scorsa settimana, non ci sono stati passi avanti. Per questo motivo la Roma ha intensificato i colloqui con l'Atletico Madrid per Rodrigo Riquelme, ala sinistra classe 2000. (...)

(La Repubblica)