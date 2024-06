Azmoun aspetta e spera, la Roma ci pensa: il futuro è ancora da scrivere

Incertezze e tanti dubbi: il futuro di Sardar Azmoun è ancora tutto da scrivere. L'attaccante iraniano in questo momento si sta godendo le vacanze tra famiglia e ippi-ca, con un occhio alla prossima stagione. Nel frattempo, in questi ultimi giorni ci sono stati incontri tra la dirigenza giallorossa e il suo entourage in cui si è parlato del riscatto dal Bayer Leverkusen, fissato a 12,5 milioni di euro. Fino a qualche settimana fa si dava per certo l'addio del centravanti iraniano, ma ad oggi la sua permanenza non è da escludere. […] De Rossi sarebbe felice di averlo a disposizione anche nella rosa della prossima stagione. Sardar aspetta: l'iraniano a Roma si è trovato bene e, dopo un avvio non semplice, si è ambientato nel migliore dei modi nella città, come nella squadra. Nel frattempo altri club continuano a monitorare la sua situazione: fra questi il Siviglia, che da mesi si sta dimostrando una delle squadre più interessate al calciatore iraniano, in attesa di sviluppi decisivi. Il prestito dell'attaccante concesso dal Bayer Leverkusen ai giallorossi scade il 30 giugno, ma non è detto che dopo questa data i tedeschi e la Roma non possano rimettersi al tavolo e pensare a una nuova formula.

(Il Romanista)