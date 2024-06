Aveva accusato Lorenzo Pellegrini di stalking, escort accusata di calunnia e diffamazione

Aveva sostenuto di aver incontrato Lorenzo Pellegrini per diversi mesi, da gennaio a luglio 2023, ma soprattutto aveva accusato il capitano della Roma di stalking. Ma era tutto falso e ora la giovane escort romena e residente a Parma è accusata di calunnia e diffamazione nel confronti del centrocampista. La ragazza aveva raccontato in esclusiva al sito dillingernews.it di Fabrizio Corona che il comportamento del centrocampista il giocatore della Roma sarebbe diventato ossessivo fino al punto di generare in lei ansia e preoccupazioni. [...]

Gli accertamenti dei carabinieri però hanno svelato la "totale infondatezza della ricostruzione" della 24enne visto che i due, secondo quanto si apprende, non si sono mai conosciuti. Per questo ora la 'palla' passa ai pm della Capitale che, alla luce della nuova indagine, potrebbero inoltrare al gip richiesta di archiviazione del reato di stalking. [...]

(roma.repubblica.it)

