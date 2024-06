Avanti con Bellanova. Si decide su Abraham

Avanti a tutta su Raoul Bellanova. Questo filtra dai primi confronti tra Ghisolfi e De Rossi. [...] Un profilo quasi perfetto per le esigenze di De Rossi, che non a caso gradirebbe anche lo scozzese Doig come alternativa a sinistra: 2002, è appena retrocesso dopo un semestre terribile al Sassuolo e piace anche alla Lazio, dove lo ha segnalato l’ex allenatore Baroni.

Sarebbe un investimento anche Jonathan David, da almeno un mese il principale pensiero di Ghisolfi per l’attacco. Ha 24 anni e un solo anno di contratto con il Lilla che non verrà rinnovato. [...]

L’altra strada è cercare un’ala veloce e prolifica in stile Chiesa. Come è ormai chiaro la Roma ha effettuato una sorta di due diligence sull’affare, continuerà a rimanere in contatto con il manager Ramadani per conoscerne i movimenti, ma ha ormai compreso che l’affare non appartiene alla categoria dei «sostenibili». Più facile, in quella posizione, agganciare Laurienté del Sassuolo: si alternerebbe con El Shaarawy. [...] Intanto occhio alle cessioni: entro il 30 giugno la Roma ha bisogno di una decina di milioni di plusvalenze. In ballo per partire due ragazzi cresciuti nel vivaio: Zalewski o Bove. Si attendono proposte attrattive.

(Corsport)