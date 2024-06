Attacco da rifare. Idea Omorodion

IL TEMPO (L. PES) - Un attacco tutto da inventare. Perlomeno per quello che concerne il ruolo del centravanti dopo la stagione più che positiva di Lukaku in giallorosso che senza i soldi della Champions ha abbandonato l'idea di restare a Roma. E allora Ghisolfi, tra le mille questioni da risolvere, ha quella del bomber da trovare, visto che il futuro di Abraham è lontano dalla Capitale. L'ex Chelsea, seppur motivato a provare a conquistare la fiducia di De Rossi, è uno degli uomini mercato dell'estate romanista, così come lo doveva essere un anno fa, salvo poi farsi male al ginocchio. I quaranta milioni che Pinto sperava di rimediare la scorsa estate ora sono un miraggio, ma dalla Premier League ci sono stati dei sondaggi per la punta classe 1997.

Un'idea più che concreta per sostituirlo è quella di Samu Omorodion, ventenne attaccante dell'Atletico Madrid che la scorsa stagione ha giocato nell'Alaves. Al momento soltanto qualche contatto esplorativo, ma se Abraham dovesse partire da Trigoria potrebbe arrivare l'offensiva per strappare alla concorrenza il giovane centravanti spagnolo di origini nigeriane. La richiesta dei Colchoneros parte da oltre trenta milioni, e ad oggi Ghisolfi è impegnato in altre faccende, rimandando perciò ogni discorso alle prossime settimane. Tanto più che ci sono da piazzare anche altre due punte che torneranno dai rispettivi prestiti: Belotti e Shomurodov. Il Gallo difficilmente resterà a Firenze e a parte il Como che si è affacciato ancora non ha ricevuto offerte. Così come l'uzbeko che nonostante la salvezza del Cagliari non sarà riscattato dai rossoblù e dovrà necessariamente trovare una sistemazione. A proposito di dirigenti, ha parlato la Ceo Lina Souloukou a margine dell'evento dedicato al villaggio della solidarietà a Testaccio. "La mia esperienza alla Roma? Ci sono tante cose da fare". Soprattutto sul mercato.