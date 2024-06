Aouar fa spazio. Bove in attesa

IL TEMPO (L. PES) - E' l'estate del domino quella che sta vivendo Ghisolfi alla sua prima sessione di calciomercato da protagonista. Ogni mossa in entrata corrisponde, più o meno, ad una cessione. La mancata necessità di generare plusvalenze dal mercato aiuta, ma la rivoluzione che hanno in testa a Trigoria, De Rossi in primis, ha bisogno di basi economiche che non possono essere prelevate soltanto dal famoso "tesoretto" a disposizione del ds. Per questo con i soldi di Belotti è stato riscattato Angelino, e ora per affondare il colpo su Le Fée (il Rennes non si muove dalla sua richiesta di venti milioni, ad oggi) si cercano risorse dal mercato in uscita. Se la situazione legata a Edoardo Bove è stata chiarita ormai qualche giorno fa dopo l'incontro tra l'agente del centrocampista e Ghisolfi dopo il quale il destino del classe 2002 sembra sempre più lontano dalla Capitale, c'è un altro compagno di reparto che potrebbe già fare le valigie. Houssem Aouar, infatti, non ha convinto nella sua prima stagione giallorossa, neanche dopo il cambio tecnico e dopo le tante occasioni che De Rossi gli ha concesso. Per questo la dirigenza si sta muovendo per lasciarlo partire. In queste ultime ore, grazie all'aiuto di intermediari, si sta sondando il mercato arabo per il franco-algerino con qualche sondaggio proveniente dal campionato che dallo scorso anno attira tanti campioni.

Più orientato sulla Premier League, invece, l'entourage di Bove, anche se ancora nessuna proposta concreta è arrivata per il prodotto del settore giovanile della Roma. Tra l'altro, la richiesta della Roma equivale pressocché a quella del Rennes per Enzo Le Fée. Difficile che si muovano entrambi per venti milioni ma la sensazione è che almeno uno tra Aouar e Bove debba uscire prima di vedere il centrocampista francese con la maglia giallorossa. Meno conferme sulle voci che riguardano il destino di Paredes, anche perché in quel ruolo, tolto l'argentino, De Rossi non avrebbe alternative se non l'adattato Cristante che di certo non potrebbe giocare una stagione da titolare in cabina di regia. A proposito di voci, secche smentite anche sull'interessamento della Roma per Raphael Varane. Il difensore francese sembra destinato al Como che dopo la promozione cerca di allestire una squadra competitiva viste anche le possibilità economiche importanti e la voglia di stupire. Un mercato che ancora deve espandere i suoi tentacoli con un lavoro dietro le quinte che prosegue e di cui si sa ancora poco alla luce del sole. Il ritiro si avvicina e De Rossi comincerà la stagione senza novità (salvo accelerazioni improvvise) ma con la voglia di costruire una squadra che abbia fame e qualità.