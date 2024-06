Alle 13 il rientro nella Capitale, poi i saluti. La prima parte del ritiro sarà a Trigoria

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Con la cinquina rifilata al Milan di Bonera nel pomeriggio di Perth si è ufficialmente chiusa la stagione 2023-24 della Roma di Daniele De Rossi. [...]

La squadra è ripartita poco dopo la fine del match, dal Perth Airport intorno alla mezzanotte australiana, e sarà di rientro nella giornata odierna nella Capitale intorno alle ore 13, con lo scalo di 2 ore ad Abu Dhabi ad intervallare il lunghissimo viaggio di ritorno. Poi, una volta tornati alla base, sarà giunto per tutti il momento dei saluti e di godersi le “meritate” vacanze, dopo una stagione lunga e logorante. [...]

La prima fase del lavoro si svolgerà tra le mura amiche del Fulvio Bernardini. L’appuntamento a Trigoria, ancora non confermato, dovrebbe essere intorno alla seconda settimana di luglio. Poi ci sarà una seconda parte che molto probabilmente si svolgerà all’estero, al fresco ma non per forza in zone montane: non hanno trovato particolare successo le proposte pervenute dal Nord Italia. Giusto specificare come nella parola “estero” non è assolutamente contemplata l’ipotesi di una tournée lontana e dispendiosa: proposte asiatiche sono state stoppate sul nascere. [...]