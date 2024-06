Sono giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore della Roma Primavera, che si è separata da Federico Guidi, passato alla guida dei baby del Milan. La scelta interna interna sembra la più probabile e il nome di Gianluca Falsini è il più caldo. L'allenatore è reduce da tre scudetti di fila tra Under 16 e Under 17. In corsa, ma più defilato, c'è il turco Tanriverrnis, che ha guidato l'Under18 fino alla finale. A deciderlo sarà Alberto Do Rossi. (...)

(corsport)