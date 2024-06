Al via la campagna abbonamenti «Nun se pò spiegà»: amore e passione

Oggi al via l’acquisto dei nuovi abbonamenti per la stagione 2024/25. […] La campagna abbonamenti sarà divisa in due fase: dalle 12 di oggi e fino al 26 giugno spazio ai rinnovi con conferma posto e senza posto garantito e agli acquisti di nuovi abbonamenti tra i posti non confermati; la fase 2 scatterà invece dal 27 giugno, per la vendita libera di tutti gli altri posti a disposizione. Si parte da 14 euro a match, previste riduzioni per gli under 16, gli under 25 e gli over 65. Tre formule: classic, classic extra (possibilità di rivendere il posto nei big match) e plus (eventuale rivendita per tutte le partite). Infine i prezzi: si va dai 255 euro della formula classic in Curva Nord fino ai 1.086 della tribuna Monte Mario centrale sud con formula plus.

(Gasport)