Affondo Riquelme. Spunta Demirovic

LEGGO (F. BALZANI) - Un tridente da rifare, Dybala a parte. Con Chiesa ormai lontano, la Roma sta intensificando il pressing sull'Atletico Madrid per Riquelme. L'esterno sinistro spagnolo si è messo in mostra col Girona e anche con Simeone si è ritagliato uno spazio importante. Non così importante da renderlo incedibile. La Roma è intenzionata a mettere sul piatto 20 milioni, per l'Atletico ce ne vogliono 10 in più. In questi casi a metà strada si può trovare sempre un accordo considerato anche che Riquelme guadagna meno di un settimo di quello che percepisce Chiesa. Per caratteristiche è l'esterno ideale nel 4-3-3 di De Rossi. Un tridente da completare poi col numero nove. Tra i tanti nomi sondati in questi primi giorni di mercato c'è anche quello di Demirovic, l'erede di Dzeko con la Bosnia. L'attaccante dell'Augsburg (15 gol e 10 assist quest'anno) assomiglia molto all'ex romanista per fisico e capacità di giocare con la squadra. Una caratteristica fondamentale per De Rossi. È assistito dalla ROOF, la stessa agenzia che cura gli interessi di Abraham. Una curiosa coincidenza (o forse no) potrebbe quindi vedere un incrocio interessante con la cessione di Tammy in Premier e l'arrivo del bosniaco a Roma. Su Demirovic c'è pure il Milan, che lo vede come alternativa a Zirkzee. La valutazione è sui 20 milioni. Cauto ottimismo, infine, per il sì di Belotti al Como.