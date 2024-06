Abraham tra Serie A e Premier. Idea Thuram

IL ROMANISTA (J. MIRABELLA) - I giocatori non impegnati a Euro 2024 hanno ancora a disposizione qualche giorno di vacanza prima di rimettere piede sul campo di Trigoria per iniziare la preparazione estiva. Giorni di lavoro, di riunioni e di incontri invece per Florent Ghisolfi, che vuole ottenere liquidità dalle cessioni per poi poter entrare nel vivo delle trattative per i colpi in entrata. Dopo attente valutazioni e riflessioni Tammy Abraham continua ad essere uno dei principali indiziati a lasciare Trigoria in estate: il centravanti non ha mai nascosto il desiderio di tornare un giorno in patria e questa sessione di mercato potrebbe essere una grande opportunità. I giallorossi lo valutano tra i 25 e i 30 milioni, cifra più che abbordabile per i club di Premier League che hanno puntato gli occhi sull'inglese. L'Aston Villa rimane in pole position e con la cessione di Jhon Duran al Chelsea ad un passo, è alla ricerca di un centravanti. (...) Il centrocampo è uno dei reparti da rinforzare e tra le mura di Trigoria nasce l'idea Khephren Thuram. Figlio di Lilian e fratello di Marcus potrebbe approdare in Serie A, così come fatto dai suoi familiari. La Juventus in questo momento è sulla lista delle preferenze del centrocampista del Nizza: il club francese lo valuta circa 20 milioni di euro. Anche la Roma è fortemente interessata al francese. (...)