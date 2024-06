Abraham si offre al Milan: no dei rossoneri. La priorità del Diavolo resta Zirkzee

Mentre continua la telenovela Zirkzee, con i rossoneri sempre in testa rispetto al Manchester United e alla volontà di trattene il giocatore da parte del Bologna, ma con il nodo commissioni (15 milioni) non ancora sciolto, ai rossoneri è stato proposto Tammy Abraham. Il 26enne della Roma, legato ai giallorossi fino al 2026 e rientrato in aprile dopo un lungo stop causa rottura del crociato, viene valutato circa 25 milioni. Risposta negativa del Milan che continua a puntare sull'olandese e ha deciso di rinnovare il contratto di Jovic per un altro anno.

(Il Giorno)