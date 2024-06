Abraham fa capolino tra il Milan e Zirkzee

[…]

Nonostante la partenza di Lukaku, la Roma non vuole ripartire da Abraham e lo ha messo sul mercato, offrendolo a diversi club. Fra questi anche il Milan, alla ricerca di un nuovo numero 9 dopo l’addio di Giroud. Abraham, rispetto ad altri profili valutati dai dirigenti rossoneri, ha costi inferiori, visto che la Roma si “accontenterebbe” di 25 milioni più bonus. Il giocatore ha un ingaggio da 4.5 milioni netti, ma usufruisce – e potrebbe continuare a farlo – del decreto crescita, che permette al club di pagare al lordo poco meno di 6. Insomma, la spesa potrebbe essere interessante, così come la buona esperienza del giocatore anche in Serie A, oltre al fatto che ritroverebbe diversi compagni avuti al Chelsea, in primis l’amico fraterno Tomori. Di contro, ovviamente, lo status fisico, dopo un ’23-24 passato per lo più in infermeria, anche se il problema al ginocchio è ormai superato. Detto ciò, Abraham è stato proposto, ma non è in cima alla lista dei pensieri del Milan. Il nome cerchiato in rosso rimane quello di Zirkzee, però i giorni passano e l’accordo sulle commissioni con Kia non si trova.

(TuttoSport)