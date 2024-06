Abbraccio continuo per altri sold out

Esserci sempre, incondizionatamente, senza chiedere nulla indietro. [...] L’ennesima prova di tutto questo arriva dai numeri della campagna abbonamenti per il campionato della prossima stagione, che oggi alle 18 vedrà terminare la prima fase prevista da club e dedicata soltanto a chi possedeva già una tessera dal 2023/24. Solo rinnovi o eventuali cambi di posto dunque, ma comunque una risposta che ha sorpreso persino il club stesso: dal 7 giugno a oggi si è superata quota 35.000 abbonamenti, arrivando a sfiorare il record fatto registrare un anno fa. Di tutti i settori messi a disposizione, è rimasta libera giusto una decina di seggiolini in Tribuna Monte Mario, il resto è stato volatilizzato a ritmi rapidissimi. [...]

Teoricamente, una Fase 2 senza prelazione per gli abbonati e con prezzi leggermente più alti della precedente è prevista da domani alle 10, ma esiste la possibilità che non venga mai aperta per garantire un certo numero di biglietti anche nel corso della stagione che verrà.

Valutazioni simili sono state fatte anche lo scorso anno, quando la risposta era stata più o meno simile, la vendita libera fu poi aperta, ma una volta raggiunti i 40.000 abbonati la Roma aveva deciso di chiudere il tutto. [...]

(Il Romanista)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO