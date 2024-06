Abbonamenti rinnovati: già oltre quota 25mila. La vendita libera parte il 27 giugno

Fino allo scorso anno si poteva chiamare effetto Mou, nella seconda parte della stagione è stato l'effetto De Rossi, forse sarebbe il caso di chiamarlo effetto Roma. Sono oltre 25 mila i tifosi che hanno rinnovato l'abbonamento per la prossima stagione. (...) La scadenza per confermare il posto dello scorso anno, invece, è oggi alle 14. Dalle 16 fino alle 12 del 20 giugno eventuali posti liberi di Curva Sud Centrale, curva Sud Laterale e Distinti Sud saranno a disposizione degli abbonati 2023/24 che non hanno ancora rinnovato mentre dalle 12 del 27 giugno comincerà la vendita libera. (...)

(corsera)