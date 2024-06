Abbonamenti da record: 38.000 tessere

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Un amore senza fine quello dei romanisti, che hanno riempito lo Stadio Olimpico già a giugno. Ieri è infatti terminata la campagna abbonamenti per la stagione 2024-25, che ha registrato il pienone per l'impianto del Foro Italico, con oltre 38.000 sottoscrizioni in tempi record, con un tasso di acquisto superiore rispetto a quello per lo scorso campionato. C'è da sottolineare come rispetto all'anno precedente non erano disponibili i Distinti Nord, mentre i restanti posti sono stati polverizzati dai giallorossi, con una percentuale altissima di rinnovi, segno della volontà di sostenere la squadra al di là di quello succederà durante il calcio- mercato. Un successo già confermato nella prima fase, quella relativa alla conferma del proprio seggio- lino, chiusa a 31.567, con ulteriori giorni a disposizione per chi volesse cambiare il posto o per i nuovi abbonati. leri invece si è rapidamente svolta la seconda fase, quella riguardante la vendita libera, che ha riportato più di 2000 persone in coda per pochissimi posti in Tribuna Monte Mario, riempiti in poco meno di due ore, con la campagna definitivamente conclusa alle 12 (continua la vendita dei palchetti e area vip). Oltre all'amore e alla voglia dei tifosi di vedere i giallorossi in campo, la differenza l'hanno fatta anche le strategie di marketing, oltre alle modalità. Oltre alle riduzioni relative agli Over 65, come quelle per gli Under 16 e 25, non va sottolineata la possibilità di dividere il costo dell'abbonamento in tre rate invece che in una soluzione unica. La capacità inoltre di poter scegliere Il sistema più adatto alle proprie esigenze (tra «Classic», «Classic Extra» e «Plus») è stato uno strumento in più in mano degli abbonati, che ora smaniano per confermare il posto anche per le gare di Europa Leagué e di tornare finalmente a tifare allo stadio.