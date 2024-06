Abbonamenti a quota 15mila. DDR, prima riunione tecnica

Manca quasi un mese al ritiro ma De Rossi va già di corsa. Ieri Daniele ha svolto una prima riunione tecnica con lo staff per stilare un piano di lavoro. [...] Aspettando novità, i tifosi rispondono presente. La campagna abbonamenti, che in questa prima fase vede i tifosi impegnati nei rinnovi, viaggia a gonfie vele. Ieri sera mancavano poco meno di 200 tessere a quota quindicimila che sarà ampiamente superata in giornata. C'è tempo per rinnovare la propria tessera fino alle ore 14 del 18 giugno.

Poi, fino al 27, si potrà sì confermare il proprio posto ma scegliendolo tra quelli rimasti disponibili. [...] Mentre il neo tecnico dell'Ajax, Farioli, a Radio Serie A tesse le lodi di Ghisolfi - "E' un direttore di grande valore e spessore, ha un metodo di lavoro preciso e chiaro che lo porta a costruire le squadre dopo analisi approfondite. Sono stato bene con lui al Nizza" - l'ex Ceo della Roma Pietro Berardi ha vinto la causa contro il licenziamento per giusta causa del club giallorosso: riceverà 21 mensilità, pari a 210 mila euro.

(il Messaggero)