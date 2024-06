A Trigoria I’8 luglio con tanti giovani. Poi si va in Inghilterra

Il primo raduno da tecnico per Daniele De Rossi, è stato fissato a Trigoria per 1’8 luglio. Tra gli impegnati nelle rispettive nazionali – Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Paredes, Zalewski e Celik — cessioni, fine prestito e contratti non rinnovati, sarà inevitabilmente un ritiro a ranghi ridotti. […] Dopo un periodo di lavoro a Trigoria, e una serie di amichevoli ancora da decidere – l’unica già fissata è quella del 22 luglio in casa degli slovacchi del Kosice – i giallorossi si sposteranno in Inghilterra per la seconda parte del ritiro, a cui parteciperanno anche i nazionali. La sede scelta è il «St George’s Park national football centre», la casa delle nazionali inglesi.

(Corsera)