A Como c'è attesa per Belotti

Il Gallo potrebbe tornare a cantare sul lago. La dirigenza del Como, infatti, è in pressing per regalare il colpo Andrea Belotti a Cesc Fabregas. I lombardi hanno già trovato l'accordo con la Roma per una valutazione complessiva di 5 milioni (bonus compresi) per il cartellino. I giallorossi hanno fretta di chiudere l'affare per sistemare le pendenze di bilancio entro il 30 giugno. [...]

Intanto però l'ex capitano del Toro ha preso tempo e chiesto qualche giorno per pensarci bene. Per provare a convincerlo si è mosso Fabregas in persona che gli ha illustrato l'ambizioso progetto dei fratelli Hartono, che puntano a portare il Como in Europa nel giro di 2-3 anni. Il Gallo riflette e darà una risposta entro il fine settimana.

(Tuttosport)