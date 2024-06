A caccia del 9 ideale: in viaggio tra i ricordi

Il problema numero 1 della Roma? Il problema numero 9. No, qui (almeno per una volta...) non si stanno dando i numeri, ma si sta semplicemente cercando di focalizzare l'attenzione sulla priorità più priorità del mercato della squadra di Daniele De Rossi. E, in attesa di notizie certe (le indiscrezioni sono ormai all'ordine dell'ora, non più del giorno...), ci si può sbizzarrire tentando di tracciare l'identikit del centravanti ideale. (...) Alla Roma servirebbe un centravanti forte di testa come Roberto Pruzzo, ad esempio. Magari con la tigna e la scaltrezza di Rudi Voeller. Sicuramente non guasterebbe se avesse la tecnica raffinata di Vincenzo Montella. E la forza devastante di Gabriel Omar Batistuta. O la semplicità della giocata di un cecchino come Abel Balbo. Farebbe comodo assai che il nuovo centravanti Roma avesse la qualità e la capacità di far gioco di Edin Dzeko. Accompagnata dalla straripante velocità/rapidità di Momo Salah. E l'onda d'urto di Romelu Lukaku. Mischiando tutto questo verrebbe fuori una specie di mostro, ma un centravanti praticamente perfetto. (...)

(corsera)