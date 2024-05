"Zero calcoli. Vogliamo tutto"

Non intende mollare nulla, Daniele De Rossi, ma al tempo stesso chiede ai suoi di vivere un passo per volta, step by step. Il tecnico giallorosso, infatti, vuole mettere da parte l'Europa League e la voglia di rimontare il Bayer Leverkusen, seppur solo momentaneamente, per concentrarsi sulla sfida alla Juventus, con fischio d'inizio alle 20.45 di questa sera, per cercare di ricacciare indietro le inseguitrici in una corsa Champions che emetterà i propri verdetti solo all'ultima giornata di campionato. [...]

"Non ci possiamo permettere di fare ragionamenti strani. Dobbiamo solo gestire le forze perché gli impegni sono tanti, ma non molliamo nessuno dei due obiettivi". [...] Le sue parole. Un messaggio chiaro, netto, impossibile da fraintendere e rivolto ai propri giocatori. [...] "Abbiamo bisogno di un'altra prova eccezionale e dei tifosi che devono colorare di giallorosso lo stadio". [...] In palio c'è un pezzo di stagione importante; una doppia vittoria contro Juventus e Leverkusen significherebbe fare un altro passo verso la Champions del prossimo anno e verso la finale di Dublino. [...]

(Tuttosport)